Вибух на Кримському мосту: на виїзді з півострова утворилися кілометрові затори

Затор на в'їзді на Кримський міст. Фото: російські ЗМІ

Після вибуху, внаслідок якого відбулося руйнування прольоту Кримського мосту, окупанти зупинили рух мостом. Зупинено також і роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ.

Про це заявив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

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Кримський гауляйтер закликав не їхати через міст до Росії з окупованого півострова, а "вибрати альтернативний маршрут".

"Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони", — написав він у своєму Telegram.

Сергій Аксьнов про ситуацію на Кримському мосту

Російське пропагандистська інформагенція ТАСС із посиланням на владу Темрюкського району Краснодарського краю РФ повідомляє, що окупанти призупинили роботу поромної переправи через Керченську протоку.

Також варто зазначити, що в мережі з'явилися відео з багатокілометровими заторами на в'їзді та виїзді з Кримського мосту. Поліція не дозволяє автівкам рухатися через міст.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, під ранок на Кримському мосту стався вибух. За даними ЗМІ, внаслідок надзвичайної події обвалився один із прольотів мосту. За попередніми даними внаслідок події на мосту загинули дві особи, ще одна постраждала.