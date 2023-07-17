Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Вибух на Кримському мосту: на виїзді з півострова утворилися кілометрові затори arrow

Вибух на Кримському мосту: на виїзді з півострова утворилися кілометрові затори

17 липня 2023 06:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибух на Кримському мосту: на виїзді з півострова утворилися кілометрові затори
Затор на в'їзді на Кримський міст. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Після вибуху, внаслідок якого відбулося руйнування прольоту Кримського мосту, окупанти зупинили рух мостом. Зупинено також і роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ.

Про це заявив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов. 

Читайте також:

Закриті шляхи з Криму та багатокілометрові затори

Кримський гауляйтер закликав не їхати через міст до Росії з окупованого півострова, а "вибрати альтернативний маршрут". 

"Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони", — написав він у своєму Telegram. 

Сергій Аксьнов про ситуацію на Кримському мосту
Сергій Аксьнов про ситуацію на Кримському мосту

Російське пропагандистська інформагенція ТАСС із посиланням на владу Темрюкського району Краснодарського краю РФ повідомляє, що окупанти призупинили роботу поромної переправи через Керченську протоку. 

Також варто зазначити, що в мережі з'явилися відео з багатокілометровими заторами на в'їзді  та виїзді з Кримського мосту. Поліція не дозволяє автівкам рухатися через міст. 

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, під ранок на Кримському мосту стався вибух. За даними ЗМІ, внаслідок надзвичайної події обвалився один із прольотів мосту. За попередніми даними внаслідок події на мосту загинули дві особи, ще одна постраждала. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз