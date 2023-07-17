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Взрыв на Крымском мосту: на выезде с полуострова образовались километровые пробки

17 июля 2023 06:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрыв на Крымском мосту: на выезде с полуострова образовались километровые пробки
Пробка на въезде на Крымский мост. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

После взрыва, в результате которого произошло разрушение пролета Крымского моста, оккупанты остановили движение по мосту. Остановлена также работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ.

Об этом заявил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

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Крымский гауляйтер призвал не ехать через мост в Россию с оккупированного полуострова, а "выбрать альтернативный маршрут".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал он в своем Telegram.

Сергей Аксьнов о ситуации на Крымском мосту
Сергей Аксьнов о ситуации на Крымском мосту

Российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на власти Темрюкского района Краснодарского края РФ сообщает, что оккупанты приостановили работу паромной переправы через Керченский пролив.

Также стоит отметить, что в сети появились видео с многокилометровыми пробками на въезде и выезде с Крымского моста. Полиция не позволяет автомобилям двигаться через мост.

Напомним, сегодня, 17 июля, под утро на Крымском мосту произошел взрыв. По данным СМИ, в результате чрезвычайного происшествия обрушился один из пролетов моста. По предварительным данным в результате происшествия на мосту погибли два человека, еще один пострадал.

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