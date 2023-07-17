Взрыв на Крымском мосту: на выезде с полуострова образовались километровые пробки
После взрыва, в результате которого произошло разрушение пролета Крымского моста, оккупанты остановили движение по мосту. Остановлена также работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ.
Об этом заявил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.
Закрытые пути из Крыма и многокилометровые пробки
Крымский гауляйтер призвал не ехать через мост в Россию с оккупированного полуострова, а "выбрать альтернативный маршрут".
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал он в своем Telegram.
Российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на власти Темрюкского района Краснодарского края РФ сообщает, что оккупанты приостановили работу паромной переправы через Керченский пролив.
Также стоит отметить, что в сети появились видео с многокилометровыми пробками на въезде и выезде с Крымского моста. Полиция не позволяет автомобилям двигаться через мост.
Напомним, сегодня, 17 июля, под утро на Крымском мосту произошел взрыв. По данным СМИ, в результате чрезвычайного происшествия обрушился один из пролетов моста. По предварительным данным в результате происшествия на мосту погибли два человека, еще один пострадал.