Венесуела мобілізує армію для анексії західної Гаяни
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що мобілізує армію та офіційно оголосив частину сусідньої Гайни Ессекібо 24-м штатом Венесуели. Він закликав парлмент країни ухвалити відповідний закон.
Про це повідомляє El País.
Венесуала привласнює території Гаяни
На тлі конфлікту, Мадуро показав нову карту країни, що включає Ессекібо. За його наказом тепер її показуватимуть в коледжах та університетах країни.
Крім того, він повідомив і про видання ліцензій на видобуток нафти в цьому регіоні.
"Мадуро оголошує про анексію регіону Ессекібо і Каракас призначив виконуючого обов'язки губернатора регіону, який в даний час знаходиться під владою Гайани", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 грудня Мадуро оголосив про приєднання багатого на нафту регіону Ессекібо, який розташований у західній частині сусідньої незалежної Гайани. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, і планується, що вона стане 24-м штатом Венесуели.
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