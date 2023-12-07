Венесуела мобілізує армію для анексії західної Гаяни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро. Фото: російські ЗМІ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що мобілізує армію та офіційно оголосив частину сусідньої Гайни Ессекібо 24-м штатом Венесуели. Він закликав парлмент країни ухвалити відповідний закон.

Про це повідомляє El País.

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На тлі конфлікту, Мадуро показав нову карту країни, що включає Ессекібо. За його наказом тепер її показуватимуть в коледжах та університетах країни.

Крім того, він повідомив і про видання ліцензій на видобуток нафти в цьому регіоні.

"Мадуро оголошує про анексію регіону Ессекібо і Каракас призначив виконуючого обов'язки губернатора регіону, який в даний час знаходиться під владою Гайани", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня Мадуро оголосив про приєднання багатого на нафту регіону Ессекібо, який розташований у західній частині сусідньої незалежної Гайани. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, і планується, що вона стане 24-м штатом Венесуели.