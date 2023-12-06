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Президент Венесуели оголосив про підготовку до анексії частини Гайани

6 грудня 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Президент Венесуели оголосив про підготовку до анексії частини Гайани
Президент Венесуели Ніколас Мадуро. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вніс законопроєкт про новий штат — анексований регіон Гаяни-Ессекібо. Крім того, він доручив венесуельським відомствам, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин, створити на території Ессекібо свої представництва.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Що відомо про анексію регіону

Як відомо, що 5 грудня, Мадуро оголосив про приєднання багатого на нафту регіону Ессекібо, який знаходиться у західній частині сусідньої незалежної Гайани. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо і планується, що вона стане 24-м штатом Венесуели.

Також Мадуро доручив відомствам, які займаються видачею ліцензій на видобуток нафти та газу, створити на території анексованого штату свої представництва. Компаніям, які там уже працюють, президент Венесуели дав три місяці на згортання справ.

Зазначається, що 3 грудня у Венесуелі пройшов референдум, на якому у місцевих жителів запитували про їхнє ставлення до потенційної анексії регіону. Влада стверджує, що понад 95% виборців схвалили всі п'ять питань референдуму, а всього "за" було віддано щонайменше 10,5 мільйона голосів.

Референдум проводився всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, яке наказувало Венесуелі утриматися від будь-яких дій зі зміни ситуації в суперечці з Гайаною. 

Нагадаємо, що Російську Федерацію не запросили до оновленого складу Асамблеї Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки. Наголосимо, що це — одна з установ Організації Об'єднаних Націй, яка займається питаннями безпеки судноплавства.

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