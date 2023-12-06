Президент Венесуэлы объявил о подготовке к аннексии части Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: росСМИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро внес законопроект о новом штате — аннексированном регионе Гайаны-Эссекибо. Кроме того, он поручил венесуэльским ведомствам, выдающим лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых, создать на территории Эссекибо свои представительства.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Что известно об аннексии региона

Как известно, 5 декабря Мадуро объявил о присоединении богатого нефтью региона Эссекибо, который находится в западной части соседней независимой Гайаны. Территория получила название Гайана-Эссекибо и планируется, что она станет 24-м штатом Венесуэлы.

Также Мадуро поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, создать на территории аннексированного штата свои представительства. Компаниям, которые там уже работают, президент Венесуэлы дал три месяца на сворачивание дел.

Отмечается, что 3 декабря в Венесуэле прошел референдум, на котором у местных жителей спрашивали об их отношении к потенциальной аннексии региона. Власти утверждают, что более 95% избирателей одобрили все пять вопросов референдума, а всего за было отдано по меньшей мере 10,5 миллиона голосов.

Референдум проводился вопреки решению Международного суда ООН, предписывающего Венесуэле воздержаться от любых действий по изменению ситуации в споре с Гайаной.

Напомним, что Российскую Федерацию не пригласили в обновленный состав Ассамблеи Международной морской организации на 2024-2025 годы. Отметим, что это одно из учреждений Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами безопасности судоходства.