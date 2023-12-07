Венесуэла мобилизует армию для аннексии западной Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: российские СМИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мобилизует армию и официально объявил часть соседней Гайны Эссекибо 24 штатом Венесуэлы. Он призвал парламент страны принять соответствующий закон.

Об этом сообщает El País.

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На фоне конфликта Мадуро показал новую карту страны, включающую Эссекибо. По его приказу теперь ее будут показывать в колледжах и университетах страны.

Кроме того, он сообщил и об издании лицензий на добычу нефти в этом регионе.

"Мадуро объявляет об аннексии региона Эссекибо и Каракас назначил исполняющего обязанности губернатора региона, который в настоящее время находится под властью Гайаны" , - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря Мадуро объявил о присоединении богатого нефтью региона Эссекибо, расположенного в западной части соседней независимой Гайаны. Территория получила название Гайана-Эссекибо, и планируется, что она станет 24-м штатом Венесуэлы.