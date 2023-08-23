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"Вагнерівці", ймовірно, втікають з Білорусі, — ЦНС

23 серпня 2023 23:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Вагнерівці", ймовірно, втікають з Білорусі, — ЦНС
Російські найманці з ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Соратники очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через новини про його смерть, швидше за все, хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Спроба виїзду з Білорусі

"За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів "вагнерівців" в Білорусі. Ймовірно колони прямують в напрямок кордону з РФ, але спецслужби РБ намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ситуацію з Пригожиним

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Нагадаємо, у Росавіації повідомили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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