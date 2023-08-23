"Вагнерівці", ймовірно, втікають з Білорусі, — ЦНС

Російські найманці з ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters

Соратники очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через новини про його смерть, швидше за все, хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів "вагнерівців" в Білорусі. Ймовірно колони прямують в напрямок кордону з РФ, але спецслужби РБ намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ситуацію з Пригожиним

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Нагадаємо, у Росавіації повідомили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.