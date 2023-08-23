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"Вагнеровцы", вероятно, бегут из Беларуси, — ЦНС

23 августа 2023 23:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Вагнеровцы", вероятно, бегут из Беларуси, — ЦНС
Российские наемники из ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Соратники главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за новостей о его смерти, скорее всего, хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Попытка выезда из Беларуси

"По данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцев" в Беларуси. Вероятно, колонны направляются в направление границы с РФ, но спецслужбы РБ пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников", — говорится в сообщении.

Что известно о ситуации с Пригожиным

В России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Напомним, в Росавиации сообщили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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