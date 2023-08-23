"Вагнеровцы", вероятно, бегут из Беларуси, — ЦНС
Соратники главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за новостей о его смерти, скорее всего, хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Попытка выезда из Беларуси
"По данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцев" в Беларуси. Вероятно, колонны направляются в направление границы с РФ, но спецслужбы РБ пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников", — говорится в сообщении.
Что известно о ситуации с Пригожиным
В России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.
Напомним, в Росавиации сообщили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.