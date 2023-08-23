Пригожин був на борту літака, який розбився у Тверській області, — Росавіація
Сьогодні, 23 серпня, у Тверській області розбився літак. У Росавіації повідомили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Про це пишуть росЗМІ.
Пригожин на борту знищеного літака
"У літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився Євген Пригожин", — повідомляє Росавіація.
Також повідомляється, що на борту був соратник Пригожина Дмитро Уткін із позивним "Вагнер". Як відомо, він був головою ПВК "Вагнер", тому зараз бойовики, ймовірно, залишилися без командування.
Нагадаємо, у Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
Також ми писали, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж.
Додамо, до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.