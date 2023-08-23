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Пригожин був на борту літака, який розбився у Тверській області, — Росавіація

23 серпня 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пригожин був на борту літака, який розбився у Тверській області, — Росавіація
Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 серпня, у Тверській області розбився літак. У Росавіації повідомили, що на борту перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це пишуть росЗМІ

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"У літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився Євген Пригожин", — повідомляє Росавіація.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Також повідомляється, що на борту був соратник Пригожина Дмитро Уткін із позивним "Вагнер". Як відомо, він був головою ПВК "Вагнер", тому зараз бойовики, ймовірно, залишилися без командування.

Скриншот допису

Нагадаємо, у Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Також ми писали, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж. 

Додамо, до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.

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