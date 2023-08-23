Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области, — Росавиация
Сегодня, 23 августа, в Тверской области разбился самолет. В Росавиации сообщили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Об этом пишут росСМИ.
Пригожин на борту уничтоженного самолета
"В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров числился Евгений Пригожин", — сообщает Росавиация.
Также сообщается, что на борту был соратник Пригожина Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Как известно, он был главой ЧВК "Вагнер", поэтому сейчас боевики, скорее всего, остались без командования.
Напомним, в России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.
Также мы писали, 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.
Добавим, в Россию возвратилось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.