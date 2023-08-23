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Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области, — Росавиация

23 августа 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пригожин был на борту самолета, который разбился в Тверской области, — Росавиация
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 августа, в Тверской области разбился самолет. В Росавиации сообщили, что на борту находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом пишут росСМИ.

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"В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров числился Евгений Пригожин", — сообщает Росавиация.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Также сообщается, что на борту был соратник Пригожина Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Как известно, он был главой ЧВК "Вагнер", поэтому сейчас боевики, скорее всего, остались без командования.

Скриншот сообщения

Напомним, в России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.

Добавим, в Россию возвратилось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.

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