В Умані під час святкування Рош га-Шана помер хасид

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Під час святкування Рош га-Шана одному з паломників стало зле. На жаль, він помер.

Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк в коментарі "Суспільному".

Читайте також:

Коли помер хасид

За її словами, на тілі хасида слідів насильства не було виявлено.

"Повідомлення про раптову смерть хасида надійшло до поліції близько 17:30 17 вересня від лікарів швидкої. Відомості про подію внесли до обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних та інших правопорушень", — додала вона.

Як завершилось святкування Рош га-Шана

Сьогодні, 17 вересня, в Умані завершується святкування Рош га-Шана. Перші паломники вже виїжджають з міста.

Нагадаємо, в мережі обговорюють масові гуляння громадян іншої країни під час обстрілів та воєнного часу в цілому. Не промовчала і співачка Анастасія Приходько.