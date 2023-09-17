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В Умані під час святкування Рош га-Шана помер хасид

17 вересня 2023 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Умані під час святкування Рош га-Шана помер хасид
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Під час святкування Рош га-Шана одному з паломників стало зле. На жаль, він помер.

Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк в коментарі "Суспільному".

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За її словами, на тілі хасида слідів насильства не було виявлено.

"Повідомлення про раптову смерть хасида надійшло до поліції близько 17:30 17 вересня від лікарів швидкої. Відомості про подію внесли до обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних та інших правопорушень", — додала вона.

Як завершилось святкування Рош га-Шана

Сьогодні, 17 вересня, в Умані завершується святкування Рош га-Шана. Перші паломники вже виїжджають з міста.

Нагадаємо, в мережі обговорюють масові гуляння громадян іншої країни під час обстрілів та воєнного часу в цілому. Не промовчала і співачка Анастасія Приходько. 

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