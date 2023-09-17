В Умані під час святкування Рош га-Шана помер хасид
Під час святкування Рош га-Шана одному з паломників стало зле. На жаль, він помер.
Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк в коментарі "Суспільному".
Коли помер хасид
За її словами, на тілі хасида слідів насильства не було виявлено.
"Повідомлення про раптову смерть хасида надійшло до поліції близько 17:30 17 вересня від лікарів швидкої. Відомості про подію внесли до обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних та інших правопорушень", — додала вона.
Як завершилось святкування Рош га-Шана
Сьогодні, 17 вересня, в Умані завершується святкування Рош га-Шана. Перші паломники вже виїжджають з міста.
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