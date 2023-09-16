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У зоні паломництва в Умані хасиди продають матрьошок: фото

16 вересня 2023 17:40
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Козюк Тетяна
редактор
У зоні паломництва в Умані хасиди продають матрьошок: фото
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Умані, у зоні паломництва, де розташовуються магазини хасидів, продаються матрьошки. Знахідка російської дерев'яної іграшки стояла прямо на вітрині крамниці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій. 

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На фото можна побачити чотири різнокольорові дерев'яні матрьошки великого розміру. 

Рош га-Шана в Умані
Матрьошки на вітрині магазину. Фото: Новини.LIVE

Рош га-Шана в Умані

Нагадаємо, тисячі хасидів з'їхалися до Умані для святкування єврейського нового року Рош га-Шана 15-17 вересня. Цьогоріч в місті перебуває понад 33 тисяч паломників.

Додамо, що спеціально до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані посилили безпекові заходи. На в'їзді у місто було встановлено 10 контрольно-пропускних пунктів. Правоохоронці перевіряли багажі та особисті дані хасидів. Під час обшуків, зокрема, у хасидів вилучали алкоголь та наркотичні речовини. 

Також ми писали, що попри повітряну тривогу та ракетну загрозу 16 вересня, хасиди не поспішали йти до укриттів.

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