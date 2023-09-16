У зоні паломництва в Умані хасиди продають матрьошок: фото

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані, у зоні паломництва, де розташовуються магазини хасидів, продаються матрьошки. Знахідка російської дерев'яної іграшки стояла прямо на вітрині крамниці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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У магазинах хасидів продаються матрьошки

На фото можна побачити чотири різнокольорові дерев'яні матрьошки великого розміру.

Матрьошки на вітрині магазину. Фото: Новини.LIVE

Рош га-Шана в Умані

Нагадаємо, тисячі хасидів з'їхалися до Умані для святкування єврейського нового року Рош га-Шана 15-17 вересня. Цьогоріч в місті перебуває понад 33 тисяч паломників.

Додамо, що спеціально до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані посилили безпекові заходи. На в'їзді у місто було встановлено 10 контрольно-пропускних пунктів. Правоохоронці перевіряли багажі та особисті дані хасидів. Під час обшуків, зокрема, у хасидів вилучали алкоголь та наркотичні речовини.

Також ми писали, що попри повітряну тривогу та ракетну загрозу 16 вересня, хасиди не поспішали йти до укриттів.