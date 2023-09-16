Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В зоне паломничества в Умани хасиды продают матрешек: фото arrow

В зоне паломничества в Умани хасиды продают матрешек: фото

16 сентября 2023 17:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В зоне паломничества в Умани хасиды продают матрешек: фото
Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Умани, в зоне паломничества, где находятся магазины хасидов, продаются матрешки. Находка русской деревянной игрушки стояла прямо на витрине магазина.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

Читайте также:

В магазинах хасидов продаются матрешки

На фото можно увидеть четыре разноцветных деревянных матрешки большого размера.

Рош га-Шана в Умани
Матрешки на витрине магазина. Фото: Новини.LIVE

Рош ха-Шана в Умани

Напомним, тысячи хасидов съехались в Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана 15-17 сентября. В этом году в городе находятся более 33 тысяч паломников.

Добавим, что специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности. На въезде в город установлено 10 контрольно-пропускных пунктов. Правоохранители проверяли багаж и личные данные хасидов. В ходе обысков, в частности, у хасидов изымали алкоголь и наркотические вещества.

Также мы писали, что, несмотря на воздушную тревогу и ракетную угрозу 16 сентября, хасиды не спешили идти к укрытиям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз