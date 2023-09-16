В зоне паломничества в Умани хасиды продают матрешек: фото

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Умани, в зоне паломничества, где находятся магазины хасидов, продаются матрешки. Находка русской деревянной игрушки стояла прямо на витрине магазина.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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В магазинах хасидов продаются матрешки

На фото можно увидеть четыре разноцветных деревянных матрешки большого размера.

Матрешки на витрине магазина. Фото: Новини.LIVE

Рош ха-Шана в Умани

Напомним, тысячи хасидов съехались в Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана 15-17 сентября. В этом году в городе находятся более 33 тысяч паломников.

Добавим, что специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности. На въезде в город установлено 10 контрольно-пропускных пунктов. Правоохранители проверяли багаж и личные данные хасидов. В ходе обысков, в частности, у хасидов изымали алкоголь и наркотические вещества.

Также мы писали, что, несмотря на воздушную тревогу и ракетную угрозу 16 сентября, хасиды не спешили идти к укрытиям.