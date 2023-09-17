Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Умани во время празднования Рош ха-Шана скончался хасид arrow

В Умани во время празднования Рош ха-Шана скончался хасид

17 сентября 2023 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Умани во время празднования Рош га-Шана скончался хасид
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во время празднования Рош ха-Шана одному из паломников стало плохо. К сожалению, он скончался.

Об этом сообщила представитель Главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Когда умер хасид

По ее словам, на теле хасида следов насилия не было обнаружено.

"Сообщение о внезапной смерти хасида поступило в полицию около 17:30 17 сентября от врачей скорой. Сведения о происшествии внесли в учет заявлений и сообщений о совершении уголовных и других правонарушений", — добавила она.

Как завершилось празднование Рош ха-Шана

Сегодня, 17 сентября, в Умани завершается празднование Рош ха-Шана. Первые паломники уже уезжают из города.

Напомним, в сети обсуждают массовые гуляния граждан другой страны во время обстрелов и военного времени в целом. Не промолчала и певица Анастасия Приходько.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз