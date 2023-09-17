В Умани во время празднования Рош га-Шана скончался хасид

В Умани во время празднования Рош ха-Шана скончался хасид
Во время празднования Рош ха-Шана одному из паломников стало плохо. К сожалению, он скончался.
Об этом сообщила представитель Главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Суспільному".
Когда умер хасид
По ее словам, на теле хасида следов насилия не было обнаружено.
"Сообщение о внезапной смерти хасида поступило в полицию около 17:30 17 сентября от врачей скорой. Сведения о происшествии внесли в учет заявлений и сообщений о совершении уголовных и других правонарушений", — добавила она.
Как завершилось празднование Рош ха-Шана
Сегодня, 17 сентября, в Умани завершается празднование Рош ха-Шана. Первые паломники уже уезжают из города.
Напомним, в сети обсуждают массовые гуляния граждан другой страны во время обстрелов и военного времени в целом. Не промолчала и певица Анастасия Приходько.