В Умани во время празднования Рош га-Шана скончался хасид

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

Во время празднования Рош ха-Шана одному из паломников стало плохо. К сожалению, он скончался.

Об этом сообщила представитель Главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Суспільному".

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По ее словам, на теле хасида следов насилия не было обнаружено.

"Сообщение о внезапной смерти хасида поступило в полицию около 17:30 17 сентября от врачей скорой. Сведения о происшествии внесли в учет заявлений и сообщений о совершении уголовных и других правонарушений", — добавила она.

Как завершилось празднование Рош ха-Шана

Сегодня, 17 сентября, в Умани завершается празднование Рош ха-Шана. Первые паломники уже уезжают из города.

Напомним, в сети обсуждают массовые гуляния граждан другой страны во время обстрелов и военного времени в целом. Не промолчала и певица Анастасия Приходько.