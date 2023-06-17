Скандал з провідником: в Укрзалізниці прокоментували інцидент

В Укрзалізниці прокоментували скандал щодо провідника у поїзді Львів—Київ
Пасажирка Укрзалізниці , яка їхала потягом Львів—Київ, поскаржилася на домагання з боку чоловіка, і на прохання пересадити її в інше купе провідник відмовив їй. Наразі в організації проводять службову перевірку інциденту і в разі чого застосують до працівника дисциплінарні заходи.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Що чекає на провідника?
"Укрзалізниця прагне неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами. Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарних заходів. Укрзалізниця детально вивчить ситуацію та прийме виважене рішення", — йдеться у повідомленні.
Також в УЗ закликали пасажирів бути свідомими і коректно себе поводити. Там наголосили, що потяг — це засіб пересування, а не місце для знайомств.
Алгоритм вирішення конфліктів в УЗ
До того ж в організації нагадали про алгоритм вирішення конфліктів, які виникають на шляху прямування потяга. Зокрема:
- Перший — звернутися зі скаргою до провідника або начальника поїзда, які мають втрутитись і розсадити за необхідності пасажирів;
- Другий — за можливості фіксувати на камеру все, що відбувається;
- Третій — виклик поліції поїзною бригадою на наступну на шляху прямування станцію.
"Якщо на якомусь з етапів процес іде не за алгоритмом, то пасажир може одразу звернутись до контактного центру УЗ за номером 0800 503 111 зі скаргою на ситуацію, що дозволить нам оперативно втрутитись і вирішити проблему", — кажуть в УЗ.
Нагадаємо, що 8 червня пасажирка УЗ їхала в купе разом з літнім чоловіком, який проявляв до неї дії сексуального характеру. Звернувшись за допомогою до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе, отримала від нього відмову.