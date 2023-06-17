Скандал з провідником: в Укрзалізниці прокоментували інцидент

Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця\Telegram

Пасажирка Укрзалізниці , яка їхала потягом Львів—Київ, поскаржилася на домагання з боку чоловіка, і на прохання пересадити її в інше купе провідник відмовив їй. Наразі в організації проводять службову перевірку інциденту і в разі чого застосують до працівника дисциплінарні заходи.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Укрзалізниця прагне неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами. Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарних заходів. Укрзалізниця детально вивчить ситуацію та прийме виважене рішення", — йдеться у повідомленні.

Також в УЗ закликали пасажирів бути свідомими і коректно себе поводити. Там наголосили, що потяг — це засіб пересування, а не місце для знайомств.

Алгоритм вирішення конфліктів в УЗ

До того ж в організації нагадали про алгоритм вирішення конфліктів, які виникають на шляху прямування потяга. Зокрема:

Перший — звернутися зі скаргою до провідника або начальника поїзда, які мають втрутитись і розсадити за необхідності пасажирів;

Другий — за можливості фіксувати на камеру все, що відбувається;

Третій — виклик поліції поїзною бригадою на наступну на шляху прямування станцію.

"Якщо на якомусь з етапів процес іде не за алгоритмом, то пасажир може одразу звернутись до контактного центру УЗ за номером 0800 503 111 зі скаргою на ситуацію, що дозволить нам оперативно втрутитись і вирішити проблему", — кажуть в УЗ.

Нагадаємо, що 8 червня пасажирка УЗ їхала в купе разом з літнім чоловіком, який проявляв до неї дії сексуального характеру. Звернувшись за допомогою до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе, отримала від нього відмову.