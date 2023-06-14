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Укрзалізниця викрила схему з розкрадання майна на понад 10 млн гривень

14 червня 2023 16:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Укрзалізниця викрила схему з розкрадання майна на понад 10 млн гривень
Потяг Укрзалізниці. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час чергової позапланової перевірки однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів Укрзалізниці, керівництво викрило схему розкрадання майна. Збитки можуть сягати понад 10 млн грн.

Про це заявила пресслужба Укрзалізниці

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Що відомо

У повідомленні зазначається, що апарат директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" провів позапланову перевірку однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів. Під час перевірки керівництво викрило схему розкрадання деталей локомотивів. За попередніми підрахунками сума збитків уже сягає понад 10 млн грн.

У пресслужбі розповіли, що позапланову перевірку провели через те, що до Укрзалізниці надійшла інформація щодо масового розкрадання елементів тягового рухомого складу. 

"Вже в ході перевірки виявлено та задокументовано відсутність низки вузлів і деталей локомотивів. Як правило, це дороговартісні елементи, що містять кольорові метали. Серед них гідрогасники, силові кабелі та інше електрообладнання", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві також розповіли, що керівництво депо, на балансі якого перебуває база запасу локомотивів, не вживало жодних заходів та не встановлювали причетних до розкрадання майна. Окрім того, ця база не охоронялась, а її керівництво навіть не намагалося забезпечити охорону цього майна та звернутися до правоохоронних органів щодо його розкрадання. 

Як покарають причетних

"З урахуванням того, що в діях відповідальних посадових осіб вбачаються ознаки службової недбалості, вирішується питання щодо передачі матеріалів перевірки до правоохоронних органів для їх розгляду в порядку ст. 214 КПК України", — наголошують у в УЗ.

Нагадаємо, 12 червня, Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього спрямування.

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