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Укрзализныця разоблачила схему по воровстве имущества более чем на 10 млн гривен

14 июня 2023 16:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрзализныця разоблачила схему по воровстве имущества более чем на 10 млн гривен
Поезд Укрзализныци. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время очередной внеплановой проверки одной из баз длительного хранения локомотивов Укрзализныци руководство разоблачило схему хищения имущества. Ущерб может достигать более 10 млн. грн.

Об этом заявила прессслужба Укрзализныци.

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Что известно

В сообщении отмечается, что аппарат директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" провел внеплановую проверку одной из долгосрочных баз хранения локомотивов. В ходе проверки руководство разоблачило схему хищения деталей локомотивов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба уже достигает более 10 млн. грн.

В пресс-службе рассказали, что внеплановую проверку провели из-за того, что в Укрзализныцу поступила информация о массовом хищении элементов тягового подвижного состава.

"Уже в ходе проверки выявлено и задокументировано отсутствие ряда узлов и деталей локомотивов. Как правило, это дорогостоящие элементы, содержащие цветные металлы. Среди них гидрогасители, силовые кабели и другое электрооборудование", — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что руководство депо, на балансе которого находится база запаса локомотивов, не принимало никаких мер и не устанавливало причастных к хищению имущества. Кроме того, эта база не охранялась, а ее руководство даже не пыталось обеспечить охрану этого имущества и обратиться в правоохранительные органы по поводу его хищения.

Как накажут причастных

"С учетом того, что в действиях ответственных должностных лиц усматриваются признаки служебной халатности, решается вопрос о передаче материалов проверки в правоохранительные органы для их рассмотрения в порядке ст. 214 УПК Украины", — подчеркивают в УЗ.

Напомним, 12 июня, Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагон из купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего толка.

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