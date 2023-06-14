Укрзализныця разоблачила схему по воровстве имущества более чем на 10 млн гривен

Поезд Укрзализныци. Фото: google.com

Во время очередной внеплановой проверки одной из баз длительного хранения локомотивов Укрзализныци руководство разоблачило схему хищения имущества. Ущерб может достигать более 10 млн. грн.

Об этом заявила прессслужба Укрзализныци.

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Что известно

В сообщении отмечается, что аппарат директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" провел внеплановую проверку одной из долгосрочных баз хранения локомотивов. В ходе проверки руководство разоблачило схему хищения деталей локомотивов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба уже достигает более 10 млн. грн.

В пресс-службе рассказали, что внеплановую проверку провели из-за того, что в Укрзализныцу поступила информация о массовом хищении элементов тягового подвижного состава.

"Уже в ходе проверки выявлено и задокументировано отсутствие ряда узлов и деталей локомотивов. Как правило, это дорогостоящие элементы, содержащие цветные металлы. Среди них гидрогасители, силовые кабели и другое электрооборудование", — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что руководство депо, на балансе которого находится база запаса локомотивов, не принимало никаких мер и не устанавливало причастных к хищению имущества. Кроме того, эта база не охранялась, а ее руководство даже не пыталось обеспечить охрану этого имущества и обратиться в правоохранительные органы по поводу его хищения.

Как накажут причастных

"С учетом того, что в действиях ответственных должностных лиц усматриваются признаки служебной халатности, решается вопрос о передаче материалов проверки в правоохранительные органы для их рассмотрения в порядке ст. 214 УПК Украины", — подчеркивают в УЗ.

Напомним, 12 июня, Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагон из купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего толка.