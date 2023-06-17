Скандал с проводником: в Укрзализныце прокомментировали инцидент

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця\Telegram

Пассажирка Укрзализныци, которая ехала на поезде Львов—Киев, пожаловалась на притязания со стороны мужчины и на просьбу пересадить ее в другое купе, проводник отказал ей. В настоящее время в организации проводят служебную проверку инцидента и в случае чего применят к работнику дисциплинарные меры.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Что ждет проводника?

"Укрзализныця стремится к беспристрастному рассмотрению причин возникновения конфликта между пассажирами. Если версия поездной бригады о том, что причиной конфликта между пассажирами стало общение пассажирки на русском языке, не подтвердится, и окажется, что пассажир действительно придирался к другой пассажирке и проводник не предпринял соответствующих действий, к к нему будут применены дисциплинарные меры. Укрзализныця детально изучит ситуацию и примет взвешенное решение", — говорится в сообщении.

Также в УЗ призвали пассажиров быть сознательными и корректно вести себя. Там подчеркнули, что поезд — это средство передвижения, а не место для знакомств.

Алгоритм разрешения конфликтов в УЗ

К тому же в организации напомнили об алгоритме разрешения конфликтов, возникающих на пути следования поезда. В частности:

Первый — обратиться с жалобой к проводнику или начальнику поезда, которые должны вмешаться и рассадить при необходимости пассажиров;

Второй — по возможности фиксировать на камеру все происходящее;

Третий — вызов полиции поездной бригадой на следующую по пути следования станцию.

"Если на каком-то этапе процесс идет не по алгоритму, то пассажир может сразу обратиться в контактный центр УЗ по номеру 0800 503 111 с жалобой на ситуацию, что позволит нам оперативно вмешаться и решить проблему", — говорят в УЗ.

Напомним, что 8 июня пассажирка УЗ ехала в купе вместе с пожилым мужчиной, проявлявшим к ней действия сексуального характера. Обратившись за помощью к проводнику с просьбой пересадить ее в женское купе, тот отказал ей.