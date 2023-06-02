В Україні викрили ще 10 схем для виїзду ухилянтів за кордон

СБУ затримує злочинця. Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала ще десять схем ухилення від призову на військову службу. За тисячі доларів організатори пропонували свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.

Про це повідомила СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що за суми від однієї до десяти тисяч доларів ділки пропонували свої "послуги" та допомагали ухилянтам нелегально перетнути кордон. Такі схеми співробітники СБУ викрили у вісьмох містах України.

Київ

Так, у столиці співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про "погане" здоров’я.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині на таких схемах викрили керівництво ВАТ "Кіровоградгаз". За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином "бронювали" їх на час мобілізації.

Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через "схему" посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

Дніпро

Тут СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

Запоріжжя

У Запоріжжі затримали голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.

Житомирська область

В регіоні викрили посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників.

Закарпаття

Тут правоохоронці ліквідували ще три канали втечі "ухилянтів" за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.

Миколаїв

СБУ затримала посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.

Вінниця

У Вінниці повідомили про підозру місцевому перевізнику, якого викрили на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи "Шлях".

Обшуки та затримання ділків

Під час обшуків правоохоронці виявили у злочинців підроблені документи, багато готівки, зброю, патрони та кредитні картки.

Затримання злочинців. Фото: СБУ

Затримання злочинців. Фото: СБУ

Затримання злочинців. Фото: СБУ

Затримання злочинців. Фото: СБУ

Затримання злочинців. Фото: СБУ

Обшуки у злочинців. Фото: СБУ

Обшуки у злочинців. Фото: СБУ

Обшуки у злочинців. Фото: СБУ 1 / 8

Нагадаємо, нещодавно СБУ спіймала провідника, який вивозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі вагона.