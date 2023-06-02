В Украине разоблачили еще 10 схем для выезда уклонистов за границу

СБУ задерживает преступника. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала еще десять схем уклонения от призыва на военную службу. За тысячи долларов организаторы предлагали свою "помощь" во избежание мобилизации и нелегальном выезде за границу.

Об этом сообщила СБУ.

Читайте также:

Правоохранители рассказали, что за суммы от одной до десяти тысяч долларов дельцы предлагали свои "услуги" и помогали уклонистам нелегально пересечь границу. Такие схемы сотрудники СБУ разоблачили в восьми городах Украины.

Киев

Так, в столице сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух дельцов, предлагавших мужчинам избежать призыва из-за фейковых документов о "плохом" здоровье.

Кировоградская область

В Кировоградской области на таких схемах разоблачили руководство ОАО "Кировоградгаз". За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и, таким образом, "бронировали" их на время мобилизации.

Кроме того, фейковые рабочие кроме бронирования получали и зарплаты. Из-за "схемы" должностные лица растратили почти 400 тыс. грн.

Днепр

Здесь СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял уклонистов в качестве волонтеров. Таким образом, они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

Запорожье

В Запорожье задержали главу районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. В ходе обысков у фигурантки обнаружено более 100 тыс. дол.

Житомирская область

В регионе разоблачили должностных лиц местной фирмы, которая получила оборонный заказ и таким образом получила право бронировать от призыва до 50% своих работников.

Закарпатье

Здесь правоохранители ликвидировали еще три канала бегства "уклонистов" за границу. Дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска.

Николаев

СБУ задержала должностное лицо военной службы правопорядка, способствовавшего уклонистам в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

Винница

В Виннице сообщили о подозрении местному перевозчику, разоблаченному на внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему "Шлях".

Обыски и задержание дельцов

Во время обысков правоохранители обнаружили у преступников поддельные документы, много наличных денег, оружие, патроны и кредитные карты.

Задержание преступников. Фото: СБУ

Задержание преступников. Фото: СБУ

Задержание преступников. Фото: СБУ

Задержание преступников. Фото: СБУ

Задержание преступников. Фото: СБУ

Обыски у преступников. Фото: СБУ

Обыски у преступников. Фото: СБУ

Обыски у преступников. Фото: СБУ 1/8 _ 8

Напомним, недавно СБУ поймала проводника, вывозившего уклонистов за границу в вентиляционной системе вагона.