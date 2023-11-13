В Україні викрили двох колаборантів, які чекали на прихід РФ та полювали на Patriot

Затримання колаборанта. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Україні затримали ще двох кремлівських поплічників, які виправдовували російську агресію та чекали на прихід окупантів до влади. Наразі їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та СБУ.

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Правоохоронці з'ясували, що 62-річна жінка упродовж вересня-жовтня 2023 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими виправдовувала російську агресію та очікувала на прихід окупантів до влади.

Затримання зрадниці. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Футболка з російським лозунгом, яку знайшли у жінки. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Вона визнавала правомірність збройної агресії РФ та бажала, щоб до Черкас якнайшвидше зайшли російські війська. Зрадниця також порівнювала українців з фашистами, яких потрібно знищувати, і захоплювалася взяттям ворогом українських міст.

"Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину Росії, який проживає в Києві", — повідомляють в СБУ.

Дільність колаборанта з Київщини

Ще одним зрадником виявився знайомий жінки киянин. У розмовах з нею чоловік також закликав до знищення українців, захоплення держави військами РФ та завдання масованих ударів по енергетичних об’єктах України.

Окрім того, його найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За наявними даними, після одного зі звітів окупантам киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.

"Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці", — йдеться у повідомленні.

Російський паспорт в киянина. Фото: t.me/SBUkr

Обшуки у колаборантів

"В обох прихильників "руського миру" вилучили мобільні телефони, символіку держави-агресора, футболку з російським лозунгом, а також зброю та набої до неї", — розповідають правоохоронці.

Обшуки у зрадників. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Обшуки у зрадників. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Затримання зрадниці. Фото: t.me/pgo_gov_ua 1 / 3

Їм обом інкриміновано виправдовування збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Також жінці інкриміновано несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Наразі двоє прокремлівських поплічників перебувають під вартою

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