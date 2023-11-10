На Закарпатті викрили підприємство, де шили куртки для спортсменів РФ

Підприємство на Закарпатті, де шили куртки для збірної РФ. Фото: ДПСУ

В Закарпатській області на одному з підприємств таємно виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою РФ. Її робили для національної збірної Росії з лижного спорту, замовила таку форму організація "RUSSIA SKI TEAM".

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Викриття протиправної діяльності

Зазначається, що власником цього бренду є італієць. Таку злочинну діяльність викрили працівники Національної поліції та СБУ.

"Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта", — додав Віктор Микита.

Великий обсяг виробництва

За інформацією ДПСУ, це підприємство знайшли прикордонники Мукачівського загону разом з Нацполіцією та СБУ.

Під час обшуків у швейному цеху виявили 150 курток для збірної РФ з лижного спорту.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила жителя Вінниччини, який вчинив державну зраду. Раніше він уже був засудженим за виправдовування російської агресії.