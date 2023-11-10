На Закарпатье разоблачили предприятие, где шили куртки для спортсменов РФ

Предприятие на Закарпатье, где шили куртки для сборной РФ. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области на одном из предприятий тайно шили зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой РФ. Ее делали для национальной сборной России по лыжному спорту, заказала такую форму организация "RUSSIA SKI TEAM".

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

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Разоблачение противоправной деятельности

Отмечается, что владельцем этого бренда является итальянец. Такую преступную деятельность разоблачили работники Национальной полиции и СБУ.

"Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование на потенциальные угрозы и недопущение противоправной деятельности в интересах оккупанта", — добавил Виктор Никита.

Большой объем производства

По информации ГПСУ, это предприятие нашли пограничники Мукачевского отряда вместе с Нацполицией и СБУ.

В ходе обысков в швейном цехе обнаружили 150 курток для сборной РФ по лыжному спорту.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила жителя Винницкой области, который совершил государственную измену. Ранее он уже был осужден за оправдывание российской агрессии.