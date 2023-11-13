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В Украине разоблачили двух коллаборантов, которые ожидали прихода РФ и охотились на Patriot

13 ноября 2023 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине разоблачили двух коллаборантов, которые ожидали прихода РФ и охотились на Patriot
Задержание коллаборанта. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине задержали еще двух кремлевских приспешников, которые оправдывали российскую агрессию и ждали прихода оккупантов к власти. В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и СБУ.

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Что известно о предательнице из Черкасской области

Правоохранители выяснили, что 62-летняя женщина в течение сентября-октября 2023 года в телефонных разговорах со своими знакомыми оправдывала российскую агрессию и ожидала прихода оккупантов к власти.

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Задержание предательницы. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Футболка с российским лозунгом, найденная у женщины. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Она признавала правомерность вооруженной агрессии РФ и желала, чтобы в Черкассы как можно быстрее вошли российские войска. Предательница также сравнивала украинцев с фашистами, которых нужно уничтожать, и восхищалась взятием врагом украинских городов.

"Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, проживающему в Киеве гражданину России", — сообщают в СБУ.

Деятельность коллаборанта из Киевской области

Еще одним предателем оказался знакомый женщины киевлянин. В разговорах с ней мужчина также призвал к уничтожению украинцев, захвату государства войсками РФ и нанесению массированных ударов по энергетическим объектам Украины. Кроме того, его больше интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По имеющимся данным, после одного из отчетов оккупантам киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.

"Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ начал скрыто отслеживать места базирования Сил в столице", — говорится в сообщении.

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Российский паспорт у киевлянина. Фото: t.me/SBUkr

Обыски у коллаборантов

"У обоих поклонников "русского мира" изъяли мобильные телефоны, символику государства-агрессора, футболку с российским лозунгом, а также оружие и патроны к нему", — рассказывают правоохранители.

  • Обыски у предателей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Обыски у предателей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Задержание предательницы. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Им обоим инкриминировано оправдание вооруженной агрессии России против Украины и глорификацию ее участников (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Также женщине инкриминировано несанкционированное распространение информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

В настоящее время двое прокремлевских приспешников находятся под стражей

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили предприятие, где шили куртки для спортсменов РФ.

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