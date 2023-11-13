В Украине разоблачили двух коллаборантов, которые ожидали прихода РФ и охотились на Patriot
В Украине задержали еще двух кремлевских приспешников, которые оправдывали российскую агрессию и ждали прихода оккупантов к власти. В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и СБУ.
Что известно о предательнице из Черкасской области
Правоохранители выяснили, что 62-летняя женщина в течение сентября-октября 2023 года в телефонных разговорах со своими знакомыми оправдывала российскую агрессию и ожидала прихода оккупантов к власти.
Она признавала правомерность вооруженной агрессии РФ и желала, чтобы в Черкассы как можно быстрее вошли российские войска. Предательница также сравнивала украинцев с фашистами, которых нужно уничтожать, и восхищалась взятием врагом украинских городов.
"Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, проживающему в Киеве гражданину России", — сообщают в СБУ.
Деятельность коллаборанта из Киевской области
Еще одним предателем оказался знакомый женщины киевлянин. В разговорах с ней мужчина также призвал к уничтожению украинцев, захвату государства войсками РФ и нанесению массированных ударов по энергетическим объектам Украины. Кроме того, его больше интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.
По имеющимся данным, после одного из отчетов оккупантам киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.
"Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ начал скрыто отслеживать места базирования Сил в столице", — говорится в сообщении.
Обыски у коллаборантов
"У обоих поклонников "русского мира" изъяли мобильные телефоны, символику государства-агрессора, футболку с российским лозунгом, а также оружие и патроны к нему", — рассказывают правоохранители.
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Обыски у предателей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Обыски у предателей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Задержание предательницы. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Им обоим инкриминировано оправдание вооруженной агрессии России против Украины и глорификацию ее участников (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Также женщине инкриминировано несанкционированное распространение информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
В настоящее время двое прокремлевских приспешников находятся под стражей
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