В Росії звинуватили СБУ у спробі замаху на вбивство Симоньян та Собчак
У Росії повідомляють, що начебто українські спецслужби готували вбивство пропагандистки Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. За версією ФСБ, замахи готували на замовлення СБУ.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Затримання "неонацистів"
"У Москві та Рязанській області затримані неонацисти з угрупування "Параграф-88", які здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян та Собчак. У затриманих вилучено автомат Калашнікова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети та наручники", — йдеться у повідомленні пропагандистського видання.
За словами затриманих, вони готували замахи на завдання СБУ за винагороду у розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму, а саме у Феодосії, в одному із дворів, де живе російський блогер-пропагандист Олександр Таліпов, стався вибух. За його словами, вибухівку заклали у мопед, який стояв біля будинку.