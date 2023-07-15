В Росії звинуватили СБУ у спробі замаху на вбивство Симоньян та Собчак

Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

У Росії повідомляють, що начебто українські спецслужби готували вбивство пропагандистки Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. За версією ФСБ, замахи готували на замовлення СБУ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"У Москві та Рязанській області затримані неонацисти з угрупування "Параграф-88", які здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян та Собчак. У затриманих вилучено автомат Калашнікова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети та наручники", — йдеться у повідомленні пропагандистського видання.

За словами затриманих, вони готували замахи на завдання СБУ за винагороду у розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство.

Скриншот допису "РИА Новости"

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму, а саме у Феодосії, в одному із дворів, де живе російський блогер-пропагандист Олександр Таліпов, стався вибух. За його словами, вибухівку заклали у мопед, який стояв біля будинку.