Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В России обвинили СБУ в попытке покушения на убийство Симоньян и Собчак arrow

В России обвинили СБУ в попытке покушения на убийство Симоньян и Собчак

15 июля 2023 14:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В России обвинили СБУ в попытке покушения на убийство Симоньян и Собчак
Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России сообщают, что якобы украинские спецслужбы готовили убийство пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По версии ФСБ, покушения готовили по заказу СБУ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Задержание "неонацистов"

"В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъят автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", — говорится в сообщении пропагандистского издания

По словам задержанных, они готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Скриншот сообщения "РИА Новости"

Напомним, во временно оккупированном Крыму, а именно в Феодосии, в одном из дворов, где живет российский блогер -пропагандист Александр Талипов, произошел взрыв. По его словам, взрывчатку заложили в стоящий возле дома мопед.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз