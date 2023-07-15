В России обвинили СБУ в попытке покушения на убийство Симоньян и Собчак

Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

В России сообщают, что якобы украинские спецслужбы готовили убийство пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По версии ФСБ, покушения готовили по заказу СБУ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Задержание "неонацистов"

"В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъят автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", — говорится в сообщении пропагандистского издания

По словам задержанных, они готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Скриншот сообщения "РИА Новости"

Напомним, во временно оккупированном Крыму, а именно в Феодосии, в одном из дворов, где живет российский блогер -пропагандист Александр Талипов, произошел взрыв. По его словам, взрывчатку заложили в стоящий возле дома мопед.