В Росії загорілися вагони з сіркою: ЗМІ приховують дані про жертв
Прокремлівські ЗМІ продовжують дезінформувати росіян. Так, одне із пропагандистських видань приховало інформацію про постраждалих у пожежі на залізниці в Рязанській області.
На викривленні фактів пропагандистів зловила редакція Новини.LIVE.
Прокремлівські ЗМІ замовчують інформацію про постраждалих
Як повідомляли російські ЗМІ, на залізничному вокзалі в Сасово Рязанській області близько 7-ї ранку спалахнули вагони із сіркою. Спочатку чотири вагони задимилися, а потім сталося загоряння. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів.
Через це всіх пасажирів, які були на вокзали, а також мешканців найближчих будинків евакуювали. До того ж як повідомляє один з російських Telegram-каналів, під час пожежі постраждав працівник залізниці. Чоловік надихався отруйних парів сірки. Тож його госпіталізували до лікарні.
Тим часом інше, прокремлівське видання написало, що нібито залізниця повідомила про відсутність постраждалих та безпечність диму під час горіння сірки. До того ж за словами ЗМІ, пожежа та евакуація усіх пасажирів з вокзалу, аж ніяк не вплинули на рух поїздів.
Нагадаємо, колишньому нардепу та власнику проросійського телеканалу повідомили про підозру.
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