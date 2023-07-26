В Росії загорілися вагони з сіркою: ЗМІ приховують дані про жертв

Перекрита дорога через пожежу на вокзалі в Сасово. Фото: РосЗМІ

Прокремлівські ЗМІ продовжують дезінформувати росіян. Так, одне із пропагандистських видань приховало інформацію про постраждалих у пожежі на залізниці в Рязанській області.

На викривленні фактів пропагандистів зловила редакція Новини.LIVE.

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Як повідомляли російські ЗМІ, на залізничному вокзалі в Сасово Рязанській області близько 7-ї ранку спалахнули вагони із сіркою. Спочатку чотири вагони задимилися, а потім сталося загоряння. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів.

Через це всіх пасажирів, які були на вокзали, а також мешканців найближчих будинків евакуювали. До того ж як повідомляє один з російських Telegram-каналів, під час пожежі постраждав працівник залізниці. Чоловік надихався отруйних парів сірки. Тож його госпіталізували до лікарні.

Скріншот повідомлення Telegram-каналу про постраждалого у пожежі

Тим часом інше, прокремлівське видання написало, що нібито залізниця повідомила про відсутність постраждалих та безпечність диму під час горіння сірки. До того ж за словами ЗМІ, пожежа та евакуація усіх пасажирів з вокзалу, аж ніяк не вплинули на рух поїздів.

Скріншот повідомлення ЗМІ пропагандистів

Нагадаємо, колишньому нардепу та власнику проросійського телеканалу повідомили про підозру.

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