Колишньому нардепу та власнику проросійського телеканалу повідомили про підозру

Колишньому нардепу-пропагандисту повідомили про підозру. Фото: google.com

Екс-нардеп забороненої проросійської партії та колишній власник одного із телеканалів отримав підозру в державній державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України. Йому "світить" від 12 до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення підозрюваний активно допомагав Росії у введенні підривної діяльності проти України.

"На виконання завдань російських кураторів екснардеп створив та поширив на підконтрольному йому телеканалі, а також каналах відеохостингу "YouTube" деструктивну пропаганду, в якій висловлював проросійські погляди, а також неодноразово брав участь у різних політичних шоу", — кажуть правоохоронці.

Як працював пропагандист

Під час телевізійних ефірів фігурант справи активно поширював російські наративи про те, що в Україні іде "культурна війна та переслідуються інакодумаючі". Також підозрюваний пропагував ідеї, які відкрито дискредитували незалежність України.

Також екснардеп переконував у недоцільності вступу України до НАТО та помилковість євроінтеграції.

"Зазначені публікації та відеозаписи активно "розганялися" пропагандистами в інтернеті та соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів", — йдеться в повідомленні.

Покарання колишньому нардепу

Йому інкримінують ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України.

Санкція найбільш суворої статті інкримінованих злочинів передбачає покарання від 12 до 15 років позбавлення волі.

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