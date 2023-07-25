Бывшему нардепу и владельцу пророссийского телеканала сообщили о подозрении

Бывшему нардепу-пропагандисту сообщили о подозрении. Фото: google.com

Экс-нардеп запрещенной пророссийской партии и бывший владелец одного из телеканалов получил подозрение в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины. Ему "светит" от 12 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Пророссийскому экс-нардепу сообщили о подозрении

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения подозреваемый активно помогал России во введении взрывной деятельности против Украины.

"Во исполнение задач российских кураторов экснардеп создал и распространил на подконтрольном ему телеканале, а также каналах видеохостинга "YouTube" деструктивную пропаганду, в которой выражал пророссийские взгляды, а также неоднократно участвовал в разных политических шоу", — говорят правоохранители.

Как работал пропагандист

Во время телевизионных эфиров фигурант дела активно распространял российские нарративы о том, что в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие". Также подозреваемый пропагандировал идеи, открыто дискредитировавшие независимость Украины.

Также экснардеп убеждал в нецелесообразности вступления Украины в НАТО и ошибочности евроинтеграции.

"Указанные публикации и видеозаписи активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях и были доступны неограниченному количеству пользователей", — говорится в сообщении.

Наказание бывшему нардепу

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 УК Украины.

Санкция наиболее строгой статьи инкриминируемых преступлений предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины идентифицировала лица 31 коллаборанта , которые пытали украинских патриотов. Предатели присоединились к организации оккупационного МВД РФ в Херсонской области.