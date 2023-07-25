Бывшему нардепу и владельцу пророссийского телеканала сообщили о подозрении
Экс-нардеп запрещенной пророссийской партии и бывший владелец одного из телеканалов получил подозрение в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины. Ему "светит" от 12 до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Пророссийскому экс-нардепу сообщили о подозрении
По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения подозреваемый активно помогал России во введении взрывной деятельности против Украины.
"Во исполнение задач российских кураторов экснардеп создал и распространил на подконтрольном ему телеканале, а также каналах видеохостинга "YouTube" деструктивную пропаганду, в которой выражал пророссийские взгляды, а также неоднократно участвовал в разных политических шоу", — говорят правоохранители.
Как работал пропагандист
Во время телевизионных эфиров фигурант дела активно распространял российские нарративы о том, что в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие". Также подозреваемый пропагандировал идеи, открыто дискредитировавшие независимость Украины.
Также экснардеп убеждал в нецелесообразности вступления Украины в НАТО и ошибочности евроинтеграции.
"Указанные публикации и видеозаписи активно "разгонялись" пропагандистами в интернете и соцсетях и были доступны неограниченному количеству пользователей", — говорится в сообщении.
Наказание бывшему нардепу
Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 УК Украины.
Санкция наиболее строгой статьи инкриминируемых преступлений предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины идентифицировала лица 31 коллаборанта , которые пытали украинских патриотов. Предатели присоединились к организации оккупационного МВД РФ в Херсонской области.