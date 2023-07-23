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СБУ повідомила підозру 31 колаборанту, які катували українських патріотів

23 липня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ повідомила підозру 31 колаборанту, які катували українських патріотів
Зв'язані руки. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України ідентифікувала особи 31 колаборанта, які катували українських патріотів. Зрадники приєдналися до організації окупаційного МВС РФ у Херсонській області.

Про це повідомляє СБУ.

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Підозрювані були включені до складу поліцейських відділів Новокаховського та Олешківського під керівництвом Росії. Відбір цих людей відбувався під контролем спеціалістів ФСБ.

На своїх постах колаборанти брали активну участь у репресивних діях проти активістів антиокупаційного руху. Вони чинили злочини, пов'язані з масштабним захопленням та розграбуванням особистого майна громадян.

Крім того, було зафіксовано випадки утримання місцевих жителів у тортурах, які були розміщені у захоплених будинках. У цих "в'язницях" до затриманих застосовувалися жорстокі методи допиту у спробі змусити їх співпрацювати.

Виявлені особи також застосовували репресії для залякування громадян та примушення їх брати участь у маніпульованому референдумі про "входження" регіону до складу Росії.

Нагадаємо, що українки, які повернулися з російського полону, розповіли про те, як до них ставилися військові РФ. Вони повідомили про жорстокі тортури та знущання з боку росіян.

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