СБУ сообщила подозрение 31 коллаборанту, которые пытали украинских патриотов

Связанные руки. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины идентифицировала 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов. Предатели присоединился к организации оккупационному МВД РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает СБУ.

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Подозреваемые были включены в состав полицейских отделов Новокаховского и Олешковского под руководством России. Отбор этих людей проходил под контролем специалистов ФСБ.

На своих постах коллаборанты принимали активное участие в репрессивных действиях против активистов антиоккупационного движения. Они совершали преступления, связанные с масштабным захватом и разграблением личного имущества граждан.

Кроме того, были зафиксированы случаи содержания местных жителей в пыточных, которые были размещены в захваченных зданиях. В этих "тюрьмах" к задержанным применялись жестокие методы допроса в попытке заставить их сотрудничать.

Выявленные лица также применяли репрессии для запугивания граждан и принуждения их участвовать в манипулированном референдуме о "вхождении" региона в состав России.

Напомним, что украинки, которые вернулись из российского плена, рассказали о том, как к ним относились военные РФ. Они сообщили о жестоких пытках и издевательствах со стороны россиян.