В России загорелись вагоны с серой: СМИ скрывают данные о жертвах
Прокремлевские СМИ продолжают дезинформировать россиян. Так, одно из пропагандистских изданий скрыло информацию о пострадавших в пожаре на железнодорожном вокзале в Рязанской области.
На искажении фактов пропагандистов поймала редакция Новини.LIVE.
Прокремлевские СМИ умалчивают информацию о пострадавших
Как сообщали российские СМИ, на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области около 7 утра вспыхнули вагоны с серой. Сначала четыре вагона задымились, а затем произошло возгорание. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Поэтому всех пассажиров, которые находились на вокзале, а также жителей ближайших домов эвакуировали. К тому же, как сообщает один из российских Telegram-каналов, во время пожара пострадал работник железной дороги. Мужчина надышался ядовитых испарений серы. Его госпитализировали в больницу.
Между тем, прокремлевское издание написало, что якобы железная дорога сообщила об отсутствии пострадавших и безопасности дыма во время горения серы. К тому же по словам СМИ, пожар и эвакуация всех пассажиров с вокзала никак не повлияли на движение поездов.
Напомним, бывшему нардепу и владельцу пророссийского телеканала сообщили о подозрении.
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