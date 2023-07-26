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В России загорелись вагоны с серой: СМИ скрывают данные о жертвах

26 июля 2023 10:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В России загорелись вагоны с серой: СМИ скрывают данные о жертвах
Перекрыта дорога из-за пожара на вокзале в Сасово. Фото: РосСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Прокремлевские СМИ продолжают дезинформировать россиян. Так, одно из пропагандистских изданий скрыло информацию о пострадавших в пожаре на железнодорожном вокзале в Рязанской области.

На искажении фактов пропагандистов поймала редакция Новини.LIVE.

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Как сообщали российские СМИ, на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области около 7 утра вспыхнули вагоны с серой. Сначала четыре вагона задымились, а затем произошло возгорание. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Поэтому всех пассажиров, которые находились на вокзале, а также жителей ближайших домов эвакуировали. К тому же, как сообщает один из российских Telegram-каналов, во время пожара пострадал работник железной дороги. Мужчина надышался ядовитых испарений серы. Его госпитализировали в больницу.

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Скриншот сообщения Telegram-канала

Между тем, прокремлевское издание написало, что якобы железная дорога сообщила об отсутствии пострадавших и безопасности дыма во время горения серы. К тому же по словам СМИ, пожар и эвакуация всех пассажиров с вокзала никак не повлияли на движение поездов.

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Скриншот сообщения СМИ пропагандистов

Напомним, бывшему нардепу и владельцу пророссийского телеканала сообщили о подозрении.

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