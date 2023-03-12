В росії прорвало дамбу з рідкими відходами: село затопило екскрементами
У росії в селищі Новомарковка прорвало дамбу відстійника з рідкими відходами. Тепер населений пункт затопило екскрементами з місцевої ферми.
Про це пишуть російські ЗМІ.
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Що відомо
Так, на території м'ясо-молочного комплексу, що знаходиться в селі Новомарковка Воронезької області прорвало відстійник з рідкими відходами.
Як зазначають росЗМІ, вода з відходами затопила не лише половину сели ща, але й потрапила у річку Богучарка, яка впадає в Дон. Тепер місцеві жителі побоюються екологічної катастрофи у регіоні.
Така історія вже не новина для цього регіону. Відомо, що в кінці 2022 року у Воронежі цілий квартал із двома дитячими садками буквально тонув у нечистотах. А все через забиті каналізації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Саратовській області сталася масштабна ДТП за участю 20 автомобілів.
Наразі відомо про 13 загиблих, серед них троє дітей.
Також, 26 лютого у Новгородській області, росія на 504 кілометрі траси М-11 "Нева" 32 автомобілі потрапили у ДТП. Аварія сталася через погані погодні умови.
Від зіткнення автомобілів постраждали 12 осіб, зокрема четверо дітей. Одна жінка загинула до приїзду швидкої допомоги.