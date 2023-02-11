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У Британії під час знешкодження вибухнула 250-кілограмова бомба

11 лютого 2023 12:53
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Британії вибухнула 250-кілограмова бомба: подробиці інциденту та відео
Бомба здетонувала під час знешкодження вибухової частини
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Великій Британії в портовому місті Грейт-Ярмут у п’ятницю, 10 лютого, раптово вибухнула бомба вагою 250 кілограмів. Її виявили напередодні й планували знешкодити в іншому місці.

Про це повідомила поліція англійського графства Норфолк.

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Подробиці інциденту

Бомбу було виявлено кілька днів тому приватним підрядником, який займається зведенням третього переходу над місцевою річкою Яр. Одразу після цього поліція встановила строгий 200-метровий і додатковий 400-метровий кордон, перекрила прилеглі дороги й відселила частину місцевих мешканців.

Бомба у Грейт-Ярмуті здетонувала вдень під час знешкодження вибухової частини.

У межах заходів безпеки довкола снаряда побудували піщане загородження, яке в момент детонації дозволило пом’якшити наслідки. Через кілька годин після інциденту поліцейські кордони було знято, й жителям Грейт-Ярмута дозволили повернутись у свої домівки.

Наслідки вибуху

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав – поліція не отримувала жодних повідомлень про поранення чи жертви. 

За оцінками екстрених служб, вибуховою хвилею було вибито кілька вікон у автомобілях, пошкоджено верхню частину риштування на мосту, а також дещо пошкоджено дамбу протипаводкового захисту.

Як зазначає BBC, користувачі соцмереж повідомляли, що чули вибух на відстані до 24 кілометрів від епіцентру.

Нагадаємо, у 2021 році у Мюнхені біля головного залізничного вокзалу 1 грудня вибухнула бомба часів Другої світової війни. В результаті постраждали три людини.

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