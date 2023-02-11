У Британії вибухнула 250-кілограмова бомба: подробиці інциденту та відео

Бомба здетонувала під час знешкодження вибухової частини

У Великій Британії в портовому місті Грейт-Ярмут у п’ятницю, 10 лютого, раптово вибухнула бомба вагою 250 кілограмів. Її виявили напередодні й планували знешкодити в іншому місці.

Про це повідомила поліція англійського графства Норфолк.

Подробиці інциденту

Бомбу було виявлено кілька днів тому приватним підрядником, який займається зведенням третього переходу над місцевою річкою Яр. Одразу після цього поліція встановила строгий 200-метровий і додатковий 400-метровий кордон, перекрила прилеглі дороги й відселила частину місцевих мешканців.

Бомба у Грейт-Ярмуті здетонувала вдень під час знешкодження вибухової частини.

У межах заходів безпеки довкола снаряда побудували піщане загородження, яке в момент детонації дозволило пом’якшити наслідки. Через кілька годин після інциденту поліцейські кордони було знято, й жителям Грейт-Ярмута дозволили повернутись у свої домівки.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

Наслідки вибуху

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав – поліція не отримувала жодних повідомлень про поранення чи жертви.

За оцінками екстрених служб, вибуховою хвилею було вибито кілька вікон у автомобілях, пошкоджено верхню частину риштування на мосту, а також дещо пошкоджено дамбу протипаводкового захисту.

Як зазначає BBC, користувачі соцмереж повідомляли, що чули вибух на відстані до 24 кілометрів від епіцентру.

Нагадаємо, у 2021 році у Мюнхені біля головного залізничного вокзалу 1 грудня вибухнула бомба часів Другої світової війни. В результаті постраждали три людини.