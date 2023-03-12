В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами

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В россии в поселке Новомарковка прорвало дамбу отстойника с жидкими отходами. Теперь населенный пункт затопило экскрементами из местной фермы.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно

Так, на территории мясомолочного комплекса, который находится в селе Новомарковка Воронежской области, прорвало отстойник с жидкими отходами.

Как отмечают росСМИ, вода с отходами затопила не только половину села, но и попала в реку Богучарка, которая впадает в Дон. Теперь местные жители опасаются экологической катастрофы в регионе.

Такая история уже не новость для этого региона. Известно, что в конце 2022 года в Воронеже целый квартал с двумя детскими садами буквально утонул в нечистотах. А все из-за забитой канализации.

Напомним, ранее мы писали, что в Саратовской области произошло масштабное ДТП с участием 20 автомобилей.

Пока известно о 13 погибших, среди них трое детей.

Также, 26 февраля в Новгородской области, россия, на 504 километре трассы М-11 "Нева" 32 автомобиля попали в ДТП. Авария произошла из-за плохих погодных условий.

От столкновения автомобилей пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина погибла до приезда скорой помощи.