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В росії Камчатку засипає попелом: з'явилися фото наслідків виверження вулкана Шивелуч

11 квітня 2023 10:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В росії Камчатку засипає попелом: з'явилися фото наслідків виверження вулкана Шивелуч
Наслідки виверження вулкана на Камчатці. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У мережі оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На кадрах видно, що прилеглі до вулкана селища засипало чималим шаром попелу. 

Про це пишуть російські ЗМІ

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі всі школи закрили, а людям наказали сидіти вдома. 

Також відомо, за 50 кілометрів від вулкана за 4 години нападало 8,5 сантиметрів попелу. 

Загалом хмара попелу розійшлася на 500 кілометрів. Деякі населені пункти залишилися без світла.

  • Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
  • Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
  • Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
  • Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
  • Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
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Зауважимо, Шивелуч — найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Вік вулкана оцінюють в 60-70 тисяч років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у рф на Камчатці почалося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів.

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