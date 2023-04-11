В росії Камчатку засипає попелом: з'явилися фото наслідків виверження вулкана Шивелуч

Наслідки виверження вулкана на Камчатці. Фото: російські ЗМІ

У мережі оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На кадрах видно, що прилеглі до вулкана селища засипало чималим шаром попелу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі всі школи закрили, а людям наказали сидіти вдома.

Також відомо, за 50 кілометрів від вулкана за 4 години нападало 8,5 сантиметрів попелу.

Загалом хмара попелу розійшлася на 500 кілометрів. Деякі населені пункти залишилися без світла.

Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ

Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ

Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ

Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ

Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ 1 / 5

Зауважимо, Шивелуч — найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Вік вулкана оцінюють в 60-70 тисяч років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у рф на Камчатці почалося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів.