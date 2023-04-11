В росії Камчатку засипає попелом: з'явилися фото наслідків виверження вулкана Шивелуч
У мережі оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На кадрах видно, що прилеглі до вулкана селища засипало чималим шаром попелу.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Подробиці
Місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі всі школи закрили, а людям наказали сидіти вдома.
Також відомо, за 50 кілометрів від вулкана за 4 години нападало 8,5 сантиметрів попелу.
Загалом хмара попелу розійшлася на 500 кілометрів. Деякі населені пункти залишилися без світла.
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Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
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Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
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Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
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Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
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Наслідки виверження вулкана Шивелуч. Фото: російські ЗМІ
Зауважимо, Шивелуч — найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Вік вулкана оцінюють в 60-70 тисяч років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у рф на Камчатці почалося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів.