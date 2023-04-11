В россии Камчатку засыпает пеплом: появились фото последствий извержения вулкана Шивелуч

Последствия извержения вулкана на Камчатке. Фото: российские СМИ

В сети обнародовали фото и видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На кадрах видно, что прилегающие к вулкану селения засыпало немалым слоем пепла.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Подробности

Местные СМИ сообщают, что все школы закрыли, а людям приказали сидеть дома.

Также известно, что в 50 километрах от вулкана за 4 часа нападало 8,5 сантиметров пепла.

В общей сложности облако пепла разошлось на 500 километров. Некоторые населенные пункты остались без света.

Последствия извержения вулкана Шивелуч. Фото: российские СМИ

Последствия извержения вулкана Шивелуч. Фото: российские СМИ

Последствия извержения вулкана Шивелуч. Фото: российские СМИ

Последствия извержения вулкана Шивелуч. Фото: российские СМИ

Последствия извержения вулкана Шивелуч. Фото: российские СМИ 1/5 _ 5

Заметим, Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки. Возраст вулкана оценивают в 60-70 тысяч лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в России на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч , в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту более 10 километров.