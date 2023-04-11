Природа натякає: в рф почалося виверження вулкана
В рф на Камчатці сталося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів.
Про це повідомляє Reuters.
За словами директора Інституту вулканології та сейсмології Олексія Озерова, виверження вулкана досягло особливо сильної стадії. Вулкану присвоєно найвищий — червоний — код авіаційної небезпеки.
Місцева влада після виверження закрила школи і наказала жителям прилеглих сіл залишатися вдома. У зв'язку з поганою видимістю та сильними опадами попелу перекрито понад 250 км доріг, всі рейсові автобуси в районі виверження скасовано.
Зауважимо, Шивелуч — найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Відстань від Шивелуча до Петропавловська-Камчатського — 440 км, до селища Ключі — 47 км. Вік вулкана оцінюють в 60-70 тисяч років.
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