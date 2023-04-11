Природа натякає: в рф почалося виверження вулкана

На сході рф почалося сильне виверження вулкана. Фото: google.com

В рф на Камчатці сталося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами директора Інституту вулканології та сейсмології Олексія Озерова, виверження вулкана досягло особливо сильної стадії. Вулкану присвоєно найвищий — червоний — код авіаційної небезпеки.

В рф на Камчатці сталося виверження вулкана. Фото: Telegram

Місцева влада після виверження закрила школи і наказала жителям прилеглих сіл залишатися вдома. У зв'язку з поганою видимістю та сильними опадами попелу перекрито понад 250 км доріг, всі рейсові автобуси в районі виверження скасовано.

Зауважимо, Шивелуч — найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Відстань від Шивелуча до Петропавловська-Камчатського — 440 км, до селища Ключі — 47 км. Вік вулкана оцінюють в 60-70 тисяч років.

Нагадаємо, одним із найбільш видовищних небесних явищ, які можна спостерігати неозброєним оком, є парад планет. Найближча така подія станеться уже 11 квітня. У параді візьмуть участь аж чотири планети.

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