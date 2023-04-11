Природа намекает: в россии началось извержение вулкана

На востоке россии началось сильное извержение вулкана. Фото: google.com

В россии на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту более 10 километров.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова, извержение вулкана достигло особенно сильной стадии. Вулкану присвоен самый высокий — красный — код авиационной опасности.

В россии на Камчатке произошло извержение вулкана. Фото: Telegram

Местные власти после извержения закрыли школы и приказали жителям близлежащих деревень оставаться дома. В связи с плохой видимостью и сильными осадками пепла перекрыто более 250 км дорог, все рейсовые автобусы в районе извержения отменены.

Заметим, Шивелуч — самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от Шивелуча до Петропавловска-Камчатского — 440 км, до селения Ключи — 47 км. Возраст вулкана оценивают в 60-70 тысяч лет.

Напомним, одним из самых зрелищных небесных явлений, которые можно наблюдать невооруженным глазом, является парад планет. Ближайшее событие произойдет уже 11 апреля. В параде примут участие четыре планеты.

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