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В одному із пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинили пропуск авто

20 листопада 2023 10:38
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В одному із пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинили пропуск авто
Черги на кордоні. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На пункті пропуску "Шегині" 20 листопада тимчасово призупинили пропускні операції. Це сталося через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Польща).

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України

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У ДПСУ розповіли, що в пункті пропуску "Шегині" тимчасово призупинено пропускні операції через відсутність світла в польському пункті пропуску "Медика".

"Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено. Просимо громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що польські перевізники продовжують страйкувати на кордоні з Україною. Одна з головних вимог мітингарів — відкриття доступу до української системи "Шлях". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що в цьому прихована цікава деталь.

Також ми писали, що блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставляння товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці. 

Додамо, що Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. За словами представників ЄК, польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".

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