В одному із пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинили пропуск авто

Черги на кордоні. Фото: із соцмереж

На пункті пропуску "Шегині" 20 листопада тимчасово призупинили пропускні операції. Це сталося через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Польща).

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Читайте також:

Що трапилось на "Шегинях"

У ДПСУ розповіли, що в пункті пропуску "Шегині" тимчасово призупинено пропускні операції через відсутність світла в польському пункті пропуску "Медика".

"Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено. Просимо громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що польські перевізники продовжують страйкувати на кордоні з Україною. Одна з головних вимог мітингарів — відкриття доступу до української системи "Шлях". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що в цьому прихована цікава деталь.

Також ми писали, що блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставляння товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці.

Додамо, що Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. За словами представників ЄК, польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".