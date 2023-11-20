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В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановили пропуск авто

20 ноября 2023 10:38
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В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановили пропуск авто
Очереди на границе. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На пункте пропуска "Шегини" 20 ноября временно приостановили пропускные операции. Это произошло из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Польша).

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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В ГПСУ рассказали, что в пункте пропуска "Шегини" временно приостановлены пропускные операции из-за отсутствия света в польском пункте пропуска "Медика".

"Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Республика Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен. Просим граждан учесть эту информацию во время пересечения границы", — говорится в сообщении.

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Напомним, что польские перевозчики продолжают бастовать на границе с Украиной. Одно из главных требований митингующих — открытие доступа к украинской системе "Шлях". Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что в этом скрыта интересная деталь.

Также мы писали, что блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблемы в логистике.

Добавим, что Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши. По словам представителей ЕК, польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".

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