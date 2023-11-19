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Україна та Польща готуються судитися з протестувальниками, які заблокували кордон

19 листопада 2023 23:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна та Польща готуються судитися з протестувальниками, які заблокували кордон
Страйк польських перевізників на кордоні з Україною. Фото: Polskie Radio Lublin
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна і Польща готуються до суду з протестувальниками, які заблокували рух транспорту на кордоні. Наразі ситуація є досить критичною.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Співпраця з польськими колегами

Він зауважив, що наразі Україна має підтримку з боку польських юристів.

"Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання — якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання — з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами", — наголосив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП.

Коли вирішиться проблема

За його словами, такі позови мають бути подані незабаром. Наразі цим займаються перевізники разом з юристами. 

"Ми над цим працюємо разом з нашими колегами. Я впевнений в тому, що вони будуть (судові позови. — Ред.). Перевізники готують такі позови, є вже юристи, саме польські юристи, які готові в Польщі подавати позови до страйкарів. І завтра ввечері будемо мати більш-менш інформацію стосовно дозволів: хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах, і все це ляже в основу двох позовів", — сказав Балін. 

Нагадаємо, блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставляння товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці. 

Також ми писали, що Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. За словами представників ЄК, польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".

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