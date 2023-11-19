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Украина и Польша готовятся судиться с протестующими, которые заблокировали границу

19 ноября 2023 23:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина и Польша готовятся судиться с протестующими, которые заблокировали границу
Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной. Фото: Polskie Radio Lublin
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина и Польша готовятся к суду с протестующими, которые заблокировали движение транспорта на границе. Сейчас ситуация достаточно критическая.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Он отметил, что сейчас Украина имеет поддержку со стороны польских юристов.

"Ситуация фактически критическая, и на сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача — как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача — выяснить, кто виноват и кто будет платить этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", — подчеркнул вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП.

Когда решится проблема

По его словам, такие иски должны быть поданы вскоре. В настоящее время этим занимаются перевозчики вместе с юристами.

"Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами. Я уверен в том, что они будут (судебные иски. — Ред.). Перевозчики готовят такие иски, есть уже юристы, именно польские юристы, которые готовы в Польше подавать иски к забастовщикам. И завтра вечером будем иметь более-менее информацию о разрешениях: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях, и все это ляжет в основу двух исков", — сказал Балин.

Напомним, блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблемы в логистике.

Также мы писали, что Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши. По словам представителей ЕК, польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".

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