Украина и Польша готовятся судиться с протестующими, которые заблокировали границу
Украина и Польша готовятся к суду с протестующими, которые заблокировали движение транспорта на границе. Сейчас ситуация достаточно критическая.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин в эфире телемарафона "Єдині новини".
Сотрудничество с польскими коллегами
Он отметил, что сейчас Украина имеет поддержку со стороны польских юристов.
"Ситуация фактически критическая, и на сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача — как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача — выяснить, кто виноват и кто будет платить этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", — подчеркнул вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП.
Когда решится проблема
По его словам, такие иски должны быть поданы вскоре. В настоящее время этим занимаются перевозчики вместе с юристами.
"Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами. Я уверен в том, что они будут (судебные иски. — Ред.). Перевозчики готовят такие иски, есть уже юристы, именно польские юристы, которые готовы в Польше подавать иски к забастовщикам. И завтра вечером будем иметь более-менее информацию о разрешениях: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях, и все это ляжет в основу двух исков", — сказал Балин.
Напомним, блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблемы в логистике.
Также мы писали, что Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши. По словам представителей ЕК, польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".
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