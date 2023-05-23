Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В одній із шкіл Таїланду обвалився дах, багато загиблих arrow

В одній із шкіл Таїланду обвалився дах, багато загиблих

23 травня 2023 17:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В одній із шкіл Таїланду обвалився дах, багато загиблих
Обвал шкільної спортивної арени в Таїланду. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок ввечері, 22 травня, на півночі Таїланду обвалилась шкільна спортивна арена. Внаслідок трагедії загинули семеро осіб, ще 23 — поранені. 

Про це повідомляє видання English.news

Читайте також:

Що відомо про обвал даху в Таїланді

Відомо, що трагедія сталася близько 7:00 вечора за місцевим часом у понеділок. Дах спортивної арени початкової школи обвалився під час сильної зливи.

За даними місцевих ЗМІ, вихор ударив по металевому даху будівлі, у результаті чого вся конструкція обвалилася, а учні, батьки та шкільний персонал залишилися під уламками.

Прем'єр-міністр країни Прают Чан-о-ча висловив співчуття постраждалим сім'ям і доручив відповідним відомствам визначити пріоритетність пошуків зниклих безвісти, оцінити масштаби збитків і надати швидку допомогу постраждалим.

Школу та інші постраждалі території оголошено зоною лиха.

Нагадаємо, 17 травня у Таїланді сталась аварія на катері. Він зіткнувся із туристичною вежею. Внаслідок цього постраждали понад 20 туристів РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB