В одній із шкіл Таїланду обвалився дах, багато загиблих

Обвал шкільної спортивної арени в Таїланду. Фото: скріншот з відео

У понеділок ввечері, 22 травня, на півночі Таїланду обвалилась шкільна спортивна арена. Внаслідок трагедії загинули семеро осіб, ще 23 — поранені.

Про це повідомляє видання English.news.

Читайте також:

Що відомо про обвал даху в Таїланді

Відомо, що трагедія сталася близько 7:00 вечора за місцевим часом у понеділок. Дах спортивної арени початкової школи обвалився під час сильної зливи.

За даними місцевих ЗМІ, вихор ударив по металевому даху будівлі, у результаті чого вся конструкція обвалилася, а учні, батьки та шкільний персонал залишилися під уламками.

Прем'єр-міністр країни Прают Чан-о-ча висловив співчуття постраждалим сім'ям і доручив відповідним відомствам визначити пріоритетність пошуків зниклих безвісти, оцінити масштаби збитків і надати швидку допомогу постраждалим.

Школу та інші постраждалі території оголошено зоною лиха.

Нагадаємо, 17 травня у Таїланді сталась аварія на катері. Він зіткнувся із туристичною вежею. Внаслідок цього постраждали понад 20 туристів РФ.