Понад 20 російських туристів постраждали внаслідок зіткнення катера в Таїланді

Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ

У Таїланді сталась аварія на катері. Він зіткнувся із туристичною вежею. Внаслідок цього постраждали понад 20 туристів РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі інциденту

Під час відпочинку в Таїланді 21 росіянин втрапив в неприємну ситуацію. Зазначається, що відбулось зіткнення катера з туристичною вежею біля берегів Таїланду.

Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ

"За даними місцевого МОЗ, інцидент стався за 100 метрів від берега, біля пірсу бухти Чалонг на острові Пхукет. Попередньою причиною НП стала недбалість капітана судна. Усього на борту перебувало 37 осіб, 21 з них – громадяни Росії", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ

Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що 17 травня, Офіс Омбудсмена повернув додому ще одну українську дитину. Вона перебувала в російському полоні. У відомстві розповіли, що 6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Як виявилось, мама і тато дівчинки — військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових.