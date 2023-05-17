Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Понад 20 російських туристів постраждали внаслідок зіткнення катера в Таїланді arrow

Понад 20 російських туристів постраждали внаслідок зіткнення катера в Таїланді

17 травня 2023 22:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Понад 20 російських туристів постраждали внаслідок зіткнення катера в Таїланді
Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Таїланді сталась аварія на катері. Він зіткнувся із туристичною вежею. Внаслідок цього постраждали понад 20 туристів РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Деталі інциденту

Під час відпочинку в Таїланді 21 росіянин втрапив в неприємну ситуацію. Зазначається, що відбулось зіткнення катера з туристичною вежею біля берегів Таїланду.

Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ

"За даними місцевого МОЗ, інцидент стався за 100 метрів від берега, біля пірсу бухти Чалонг на острові Пхукет. Попередньою причиною НП стала недбалість капітана судна. Усього на борту перебувало 37 осіб, 21 з них – громадяни Росії", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ
Внаслідок зіткнення катера постраждали понад 20 російських громадян. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що 17 травня, Офіс Омбудсмена повернув додому ще одну українську дитину. Вона перебувала в російському полоні. У відомстві розповіли, що 6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Як виявилось, мама і тато дівчинки — військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB