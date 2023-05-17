Более 20 российских туристов пострадали в результате столкновения катера в Таиланде

В результате столкновения катера пострадали более 20 российских граждан. Фото: росСМИ

В Таиланде произошла авария на катере. Он столкнулся с туристической башней. В результате пострадали более 20 туристов РФ.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Детали инцидента

Во время отдыха в Таиланде 21 россиянин попал в неприятную ситуацию. Отмечается, что произошло столкновение катера с туристической башней у берегов Таиланда.

В результате столкновения катера пострадали более 20 российских граждан. Фото: росСМИ

"По данным местного Минздрава, инцидент произошел в 100 метрах от берега, у пирса бухты Чалонг на острове Пхукет. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна. Всего на борту находились 37 человек, 21 из них — граждане России", — говорится в сообщении.

В результате столкновения катера пострадали более 20 российских граждан. Фото: росСМИ

В результате столкновения катера пострадали более 20 российских граждан. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что 17 мая Офис Омбудсмена вернул домой еще одного украинского ребенка. Она находилась в российском плену. В ведомстве рассказали, что 6-летняя девочка вернулась к родителям, длительно находившимся в российском плену. Как оказалось, мама и папа девочки — военные, попавшие в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от русских военных.