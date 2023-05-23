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В одной из школ Таиланда обрушилась крыша, много погибших

23 мая 2023 17:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В одной из школ Таиланда обрушилась крыша, много погибших
Обрушение школьной спортивной арены в Таиланда. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник вечером, 22 мая, на севере Таиланда обрушилась школьная спортивная арена. В результате трагедии погибли семь человек, еще 23 — ранены.

Об этом сообщает издание English.news.

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Известно, что трагедия произошла около 7:00 по местному времени в понедельник. Крыша спортивной арены начальной школы обрушилась во время сильного ливня.

По данным местных СМИ, вихрь ударил по металлической крыше здания, в результате чего вся конструкция рухнула, а ученики, родители и школьный персонал остались под обломками.

Премьер-министр страны Прают Чан-о-ча выразил соболезнования пострадавшим семьям и поручил соответствующим ведомствам определить приоритетность поисков пропавших без вести, оценить масштабы ущерба и оказать скорую помощь пострадавшим.

Школа и другие пострадавшие территории объявлены зоной бедствия.

Напомним, 17 мая в Таиланде произошла авария на катере. Он столкнулся с туристической башней. В результате пострадали более 20 туристов РФ.

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