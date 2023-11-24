В Одесі засудили чоловіка, який підірвав поштомат — подробиці

В Одесі затримали чоловіка, який намагався підірвати поштомат. Фото: Нацполіція

В Одесі суд засудив чоловіка, який розробив саморобний вибуховий пристрій. Чоловік відправив його зі Льова до Одеси вказавши невірні дані на пошті, внаслідок чого підрав поштомат. Тепер він проведе за гратами 4 роки.

Про це йдеться на сайті Реєстру судових рішень.

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Зазначається, що затриманим виявився 32-річний уродженець Криму, який упродовж останнього часу мешкав в Чернівцях.

Рішення суду щодо затриманого в Одесі через підрив поштомату. Фото: скриншот

Прикметно, що чоловік мав проблеми із законом і до цього.

"Переконавшись, що замовлення прибуло до поштомату за адресою: вул. Миколаївська дорога, 170-а, біля супермаркету "АТБ", чоловік за допомогою автоматичного таймеру підірвав свій пристрій", — мовиться в повідомленні.

Сума штрафу, яку призначили підозрюваному. Фото: скриншот

Суд призначив підозрюваному штраф у розмірі майже 22 500 гривень.

Чоловік на суді свою провину визнав. Пояснив свій вчинок тим, що був незадоволений співпрацею з "Новою поштою", тому у нього виникла ідея пошкодити чуже майно.

Нагадаємо, суд у Ростові-на-Дону засудив українського волонтера Дмитра Голубєва. Йому загрожує до 18 років позбавлення волі у справі про вибух будівлі патрульної поліції в окупованому Мелітополі.