Суд у РФ виніс вирок волонтеру, який вивозив людей з окупованого Мелітополя

Волонтер, який вивозив людей з окупації. Фото: росЗМІ

Суд у Ростові-на-Дону засудив українського волонтера Дмитра Голубєва. Йому загрожує до 18 років позбавлення волі у справі про вибух будівлі патрульної поліції в окупованому Мелітополі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Наразі відомо, що 50-річний Дмитро Голубєв був волонтером та допомагав українцям евакуюватися з окупованих територій, а також возив туди ліки та корм для тварин.

Сторона обвинувачення вимагала для Голубєва покарання у вигляді 20 років ув'язнення, але суд виніс рішення про 18 років. Волонтера визнали винним у підготовці вибуху будівлі окупаційної військово-цивільної адміністрації анексованої Запорізької області.

Зазначається, що Голубєв відмовився визнавати себе терористом, але розповів, що справді готував вибухи.

Звинувачення Росії щодо волонтера

За версією російського слідства, Голубєва, мовляв, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завербував офіцер української розвідки, який готував вибухи в окупованому Мелітополі.

Повідомляється, що у серпні минулого року Голубєв встановив вибухівку маршрутом представників окупаційної влади і планував її підірвати, але йому завадили російські силовики. Згодом, як стверджується, 10 серпня він влаштував вибух біля будівлі російської патрульної поліції у Мелітополі, який знищив фасад та внутрішнє приміщення.

Реакція Мелітопольського міського голови на ув'язнення Голубєва

Мелітопольський міський голова Іван Федоров відреагував на ув'язнення українського волонтера. Він зазначив, що РФ "продовжує цинічне судилище над цивільними полоненими".

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот допису Федорова

"Фіктивно звинуваченому запоріжцю Дмитру Голубєву, який допомагав вивозити людей із окупованого Мелітополя, в Ростові-на-Дону оголосили вирок — 18 років тюремного полону. Маємо звільнити кожного цивільного полоненого, з якими зводить рахунки країна-терорист", — написав Федоров.

Нагадаємо, у Києві судили директора пологового будинку №6 Сергія Цемашка, який спершу сам заявив поліції про корупцію в лікарні, а потім сам "попався на гарячому". Суд вислухав обидві сторони, проте остаточного рішення ще не прийняв.

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