Суд в РФ вынес приговор волонтеру, вывозившему людей из оккупированного Мелитополя

Волонтер, вывозивший людей из оккупации. Фото: росСМИ

Суд в Ростове-на-Дону осудил украинского волонтера Дмитрия Голубева. Ему грозит до 18 лет лишения свободы по делу о взрыве здания патрульной полиции в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Известно, что 50-летний Дмитрий Голубев был волонтером и помогал украинцам эвакуироваться с оккупированных территорий, а также возил туда лекарства и корм для животных.

Сторона обвинения требовала для Голубева наказания в виде 20 лет тюрьмы, но суд вынес решение о 18 годах. Волонтера признали виновным в подготовке взрыва здания оккупационной военно-гражданской администрации аннексированной Запорожской области.

Отмечается, что Голубев отказался признавать себя террористом, но рассказал, что готовил взрывы.

Обвинение России в отношении волонтера

По версии российского следствия, Голубева, мол, после начала полномасштабного вторжения России в Украину завербовал офицер украинской разведки, готовивший взрывы в оккупированном Мелитополе.

Сообщается, что в августе прошлого года Голубев установил взрывчатку по маршруту представителей оккупационных властей и планировал ее взорвать, но ему помешали российские силовики. Впоследствии, как утверждается, 10 августа он устроил взрыв у здания российской патрульной полиции в Мелитополе, который уничтожил фасад и внутреннее помещение.

Реакция Мелитопольского городского главы на заключение Голубева

Мелитопольский мэр Иван Федоров отреагировал на заключение украинского волонтера. Он отметил, что РФ "продолжает циничное судилище над гражданскими пленными".

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот сообщения Федорова

"Фиктивно обвиняемому запорожцу Дмитрию Голубеву, помогавшему вывозить людей из оккупированного Мелитополя, в Ростове-на-Дону объявили приговор — 18 лет тюремного плена. Должны освободить каждого гражданского пленника, с которыми сводит счета страна-террорист", — написал Федоров.

Напомним, в Киеве судили директора роддома №6 Сергея Цемашко, который сначала сам заявил полиции о коррупции в больнице, а затем сам "попался с поличным". Суд выслушал обе стороны, однако окончательное решение еще не принял.

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